На прошлой неделе в зоне АТО погибли 10 боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. За прошедшую неделю в зоне проведения антитеррористической операции 10 боевиков погибли и еще 24 врага получили ранения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины на прошлой неделе потери противника составили 34 человека, из них - 10 убито, а 24 человека ранены", - сказал Лысенко.
Он отметил, что наибольшие потери противник понес на северодонецком направлении, "где так называемая" четвертая отдельная мотострелковая бригада" потеряла аж 11 гибридных воинов".
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ.