На прошлой неделе в зоне АТО погибли 10 боевиков

"По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины на прошлой неделе потери противника составили 34 человека, из них - 10 убито, а 24 человека ранены", - сказал Лысенко.

Он отметил, что наибольшие потери противник понес на северодонецком направлении, "где так называемая" четвертая отдельная мотострелковая бригада" потеряла аж 11 гибридных воинов".

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ.