Минулого тижня в зоні АТО загинуло 10 бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За минулий тиждень у зоні проведення антитерористичної операції 10 бойовиків загинули та ще 24 ворога зазнали поранень. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
“За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України минулого тижня втрати противника склали 34 особи, із них — 10 вбито, а 24 особи поранено”, - сказав Лисенко.
Він зазначив, що найбільших втрат противник зазнав на сєверодонецькому напрямку, "де так звана "четверта окрема мотострілецька бригада“ втратила аж 11 гібрідних вояків”.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ.