Минулого тижня в зоні АТО загинуло 10 бойовиків

“За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України минулого тижня втрати противника склали 34 особи, із них — 10 вбито, а 24 особи поранено”, - сказав Лисенко.

Він зазначив, що найбільших втрат противник зазнав на сєверодонецькому напрямку, "де так звана "четверта окрема мотострілецька бригада“ втратила аж 11 гібрідних вояків”.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ.