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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 16237 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32824 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43793 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49672 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 45304 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91507 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99310 просмотра

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На прошлой неделе в зоне АТО погибли 9 боевиков

На прошлой неделе в зоне АТО погибли 9 боевиков

Киев  •  УНН

 • 5761 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. За прошедшую неделю в зоне проведения АТО погибли 9 боевиков и еще 26 получили ранения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.

"По информации ГУ Разведки Министерства обороны Украины за прошлую неделю потери противника составили 35 человек, из которых 9 безвозвратных", - сообщил Лысенко.

По его словам, наибольшие потери противник понес на Славянском и Авдеевском направлениях.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал, погибших нет.

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