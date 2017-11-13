На прошлой неделе в зоне АТО погибли 9 боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. За прошедшую неделю в зоне проведения АТО погибли 9 боевиков и еще 26 получили ранения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"По информации ГУ Разведки Министерства обороны Украины за прошлую неделю потери противника составили 35 человек, из которых 9 безвозвратных", - сообщил Лысенко.
По его словам, наибольшие потери противник понес на Славянском и Авдеевском направлениях.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал, погибших нет.