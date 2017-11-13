На прошлой неделе в зоне АТО погибли 9 боевиков

"По информации ГУ Разведки Министерства обороны Украины за прошлую неделю потери противника составили 35 человек, из которых 9 безвозвратных", - сообщил Лысенко.

По его словам, наибольшие потери противник понес на Славянском и Авдеевском направлениях.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал, погибших нет.