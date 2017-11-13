Минулого тижня у зоні АТО загинуло 9 бойовиків

“За інформацією ГУ Розвідки Міністерства оборони України за минулий тиждень втрати противника становили 35 осіб, із яких 9 безповоротних”, — повідомив Лисенко.

За його словами, найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Авдіївському напрямках.

Як повідомляв УНН, минулої доби у районі проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав, загиблих немає.