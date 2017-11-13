Минулого тижня у зоні АТО загинуло 9 бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. За минулий тиждень у зоні проведення АТО загинуло 9 бойовиків та ще 26 отримали поранення. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
“За інформацією ГУ Розвідки Міністерства оборони України за минулий тиждень втрати противника становили 35 осіб, із яких 9 безповоротних”, — повідомив Лисенко.
За його словами, найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Авдіївському напрямках.
Як повідомляв УНН, минулої доби у районі проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав, загиблих немає.