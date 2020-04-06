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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65499 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77373 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90701 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88534 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104484 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88104 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102984 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105949 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130996 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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На прошлой неделе в Киеве тушили более 130 пожаров сухостоя - Кличко

На прошлой неделе в Киеве тушили более 130 пожаров сухостоя - Кличко

Киев  •  УНН

 • 8224 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Из-за сухой весны и поджоги травы и листьев, столичные пожарные за прошедшую неделю 131 раз выезжали для тушения пожаров в экосистемах - за минувшие сутки зафиксировали около 40 пожаров. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Весна в этом году очень сухая. Происходит в городе большое количество поджогов сухой травы, мусора, листьев и все это человеческий фактор. Делают это люди, которые живут в городе. За последнюю неделю пожарные столицы 131 раз выезжали для тушения пожаров в экосистемах. Только за прошедшие сутки зафиксировали около 40 пожаров", - сообщил Кличко.

Мэр обратился к правоохранительным органам: оперативно установить личности поджигателей, жестко наказывать, "отправлять ко мне на исправительные работы".

"Если вы стали свидетелями поджога листьев, травы, разведение костра. Обращайтесь в полицию", - обратился к киевлянам Кличко.

Напомним, что пожар травяного настила в Киеве вызвал возгорание склада.

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