На прошлой неделе в Киеве тушили более 130 пожаров сухостоя - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Из-за сухой весны и поджоги травы и листьев, столичные пожарные за прошедшую неделю 131 раз выезжали для тушения пожаров в экосистемах - за минувшие сутки зафиксировали около 40 пожаров. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Весна в этом году очень сухая. Происходит в городе большое количество поджогов сухой травы, мусора, листьев и все это человеческий фактор. Делают это люди, которые живут в городе. За последнюю неделю пожарные столицы 131 раз выезжали для тушения пожаров в экосистемах. Только за прошедшие сутки зафиксировали около 40 пожаров", - сообщил Кличко.
Мэр обратился к правоохранительным органам: оперативно установить личности поджигателей, жестко наказывать, "отправлять ко мне на исправительные работы".
"Если вы стали свидетелями поджога листьев, травы, разведение костра. Обращайтесь в полицию", - обратился к киевлянам Кличко.
Напомним, что пожар травяного настила в Киеве вызвал возгорание склада.