На прошлой неделе в Киеве тушили более 130 пожаров сухостоя - Кличко

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Из-за сухой весны и поджоги травы и листьев, столичные пожарные за прошедшую неделю 131 раз выезжали для тушения пожаров в экосистемах - за минувшие сутки зафиксировали около 40 пожаров. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.