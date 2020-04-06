Минулого тижня у Києві гасили понад 130 пожеж сухостою – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Через суху весну та підпали трави та листя, столичні вогнеборці за минулий тиждень 131 раз виїжджали для гасіння пожеж в екосистемах - за минулу добу зафіксували близько 40 пожеж. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Весна цього року дуже суха. Відбувається в місті велика кількість підпалів сухої трави, сміття, листя і все це людський фактор. Роблять це люди, які живуть в місті. За останній тиждень вогнеборці столиці 131 раз виїжджали для гасіння пожеж в екосистемах. Тільки за минулу добу зафіксували близько 40 пожеж", - повідомив Кличко.
Мер звернувся до правоохоронних органів: оперативно встановити особи паліїв, жорстко карати, "відправляти до мене на виправні роботи".
"Якщо ви стали свідками підпалу листя, трави, розведення багаття. Звертайтесь до поліції", - звернувся до киян Кличко.
Нагадаємо, що пожежа трав'яного настилу у Києві спричинила загорання складу.