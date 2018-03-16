На прошлой неделе боевики 23 раза не пропускали СММ ОБСЕ на свои территории
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования 23 раза ограничивали передвижение патрулей СММ ОБСЕ на свои территории. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг, передает УНН.
"В течение прошлой недели свободу передвижения СММ активно ограничивали менее 23 раза. Каждый раз в неподконтрольных правительству районах. Со многими этими ограничениями сталкивались в районах вдоль неконтролируемой участка государственной границы в Луганской области", - сказал он.
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По словам А.Хуга, третью неделю подряд вооруженные мужчины приказывали патрулям СММ ОБСЕ покинуть эти районы.
Кроме того, отметил он, их беспилотными также попадали под обстрелы, и это уже шестую неделю подряд.