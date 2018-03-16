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Минулого тижня бойовики 23 рази не пропускали СММ ОБСЄ на свої території

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Минулого тижня незаконні збройні формування 23 рази обмежували пересування патрулів СММ ОБСЄ на свої території. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг, передає УНН.

“Протягом минулого тижня свободу пересування СММ активно обмежували щонайменше 23 рази. Кожного разу у непідконтрольних урядові районах. З багатьма цими обмеженнями стикалися в районах уздовж неконтрольованої ділянки державного кордону в Луганській області”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рівень обстрілів на лінії зіткнення на Донбасі зменшився на 82% - Хуг

За словами А.Хуга, третій тиждень поспіль озброєні чоловіки наказували патрулям СММ ОБСЄ покинути ці райони.

Крім того, зазначив він, їхні безпілотними також потрапляли під обстріли, і це вже шостий тиждень поспіль.

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