Минулого тижня бойовики 23 рази не пропускали СММ ОБСЄ на свої території
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Минулого тижня незаконні збройні формування 23 рази обмежували пересування патрулів СММ ОБСЄ на свої території. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг, передає УНН.
“Протягом минулого тижня свободу пересування СММ активно обмежували щонайменше 23 рази. Кожного разу у непідконтрольних урядові районах. З багатьма цими обмеженнями стикалися в районах уздовж неконтрольованої ділянки державного кордону в Луганській області”, — сказав він.
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За словами А.Хуга, третій тиждень поспіль озброєні чоловіки наказували патрулям СММ ОБСЄ покинути ці райони.
Крім того, зазначив він, їхні безпілотними також потрапляли під обстріли, і це вже шостий тиждень поспіль.