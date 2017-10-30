На прошлой неделе более 10 единиц вражеской техники прибыли в зону АТО

"На прошлой неделе зафиксировано пересечение российско-украинской границы со стороны РФ вражеской техники, это - 4 грузовые автомобиля типа Урал, 4 единицы гаубицы Д-30 калибром 122 мм, 2 единицы реактивных систем залпового огня Град и 4 боевые бронированные машины", - сообщил А.Лысенко.

Кроме того, он добавил, что также отмечается увеличение объемов поставок топливно-смазочных материалов из РФ на временно оккупированные территории Украины.

Как сообщал УНН, боевики из числа так называемого первого армейского корпуса украли в части 3 тонны горючего, чтобы на полученные средства купить алкоголя и наркотиков.