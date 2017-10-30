Минулого тижня більше 10 одиниць ворожої техніки прибули у зону АТО

"Впродовж минулого тижня зафіксовано перетин російсько-українського кордону з боку РФ ворожої техніки, це - 4 вантажні автомобілі типу Урал, 4 одиниці гаубиці Д-30 калібром 122 мм, 2 одиниці реактивних систем залпового вогню Град та 4 бойові броньовані машини", - повідомив речник.

Крім того, він додав, що також відзначається збільшення обсягів постачання палівно-мастильних матеріалів з РФ до тимчасово окупованих частин України.

Як повідомляв УНН, бойовики з числа так званого першого армійського корпусу вкрали у своїй частині 3 тонни пального, щоб на отримані кошти купити алкоголю та наркотиків.