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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В прошлом году уменьшилось количество людей, пересекших украинскую границу: в ГПСУ назвали цифру

Киев • УНН

 • 529097 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В прошлом году на государственной границе Украины было пропущено и оформлено 33,8 млн человек, что на 13% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В прошлом году уменьшилось количество людей, пересекших украинскую границу: в ГПСУ назвали цифру

Цитата

«В 2022 году на государственной границе всего за весь год по установленному порядку было пропущено и оформлено 33,8 млн человек, что на 13% меньше, чем в 2021 году», - рассказал Демченко.

По его словам, при этом из-за полномасштабной войны и закрытия ряда пунктов пропуска, в частности на границе с россией, беларусью и на приднестровском сегменте границы с Молдовой, пассажиропоток на границе со странами ЕС и Молдовой значительно увеличился, в некоторых случаях более чем в 2 раза.

Дополнение

31 декабря из Украины за прошлые сутки выехали 22 тысячи человек. 13 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

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