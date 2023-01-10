В прошлом году уменьшилось количество людей, пересекших украинскую границу: в ГПСУ назвали цифру
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В прошлом году на государственной границе Украины было пропущено и оформлено 33,8 млн человек, что на 13% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«В 2022 году на государственной границе всего за весь год по установленному порядку было пропущено и оформлено 33,8 млн человек, что на 13% меньше, чем в 2021 году», - рассказал Демченко.
По его словам, при этом из-за полномасштабной войны и закрытия ряда пунктов пропуска, в частности на границе с россией, беларусью и на приднестровском сегменте границы с Молдовой, пассажиропоток на границе со странами ЕС и Молдовой значительно увеличился, в некоторых случаях более чем в 2 раза.
Дополнение
31 декабря из Украины за прошлые сутки выехали 22 тысячи человек. 13 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.