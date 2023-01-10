Минулого року зменшилась кількість людей, які перетнули український кордон: у ДПСУ назвали цифру

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«У 2022 році на державному кордоні загалом за весь рік за встановленим порядком було пропущено та оформлено 33,8 млн осіб, що на 13% менше, ніж у 2021 році», - розповів Демченко.

За його словами, при цьому через повномасштабну війну й закриття низки пунктів пропуску, зокрема на кордоні з росією, білоруссю та на придністровському сегменті кордону з Молдовою, пасажиропотік на кордоні з країнами ЄС та Молдовою значно збільшився, в деяких випадках у понад 2 рази.

Доповнення

31 грудня з України минулої доби виїхали 22 тисячі осіб. 13 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.