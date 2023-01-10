Минулого року зменшилась кількість людей, які перетнули український кордон: у ДПСУ назвали цифру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Минулого року на державному кордоні України було пропущено та оформлено 33,8 млн осіб, що на 13% менше ніж у 2021 році. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
«У 2022 році на державному кордоні загалом за весь рік за встановленим порядком було пропущено та оформлено 33,8 млн осіб, що на 13% менше, ніж у 2021 році», - розповів Демченко.
За його словами, при цьому через повномасштабну війну й закриття низки пунктів пропуску, зокрема на кордоні з росією, білоруссю та на придністровському сегменті кордону з Молдовою, пасажиропотік на кордоні з країнами ЄС та Молдовою значно збільшився, в деяких випадках у понад 2 рази.
Доповнення
31 грудня з України минулої доби виїхали 22 тисячі осіб. 13 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.