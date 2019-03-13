В прошлом году в Украине принято в эксплуатацию 8,7 млн квадратных метров жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В течение прошлого года в Украине было введено в эксплуатцию почти 8,7 млн кв. м жилья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.
В течение 2018 года в эксплутации было ведено 8,68 кв. м жилья, из которых 4,06 млн - собственно жилые площади.
Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в Киеве составляла 1255,9 тыс. кв. м.
Как сообщал УНН, четверть от общей площади введенного в эксплуатацию в столице жилья, а именно более 300 тыс. квадратных метров, построил "Киевгорстрой".
Добавим, что в прошлом году выросла средняя площадь квартир, введенных в эксплуатацию в Киеве. Так, в 2018 году она составила 63,1 кв. м общей площади, против 60,8 кв. м в 2017 году.