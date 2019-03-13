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Минулого року в Україні прийнято в експлуатацію 8,7 млн квадратних метрів житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом минулого року в України було введено в експлуатцію майже 8,7 млн кв. м житла. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.

Минулого року в Україні прийнято в експлуатацію 8,7 млн квадратних метрів житла

Протягом 2018 року в експлутацію було ведено 8,68 млн кв. м житла, з яких 4,06 млн — власне житлові площі.

Загальна площа принятого в експлуатацію житла у Києві становила 1255,9 тис. кв. м.

Як повідомляв УНН, чверть від загальної площі введеного в експлуатацію у столиці житла, а саме понад 300 тис. квадратних метрів, звів “Київміськбуд”.

Додамо, що минулого року зросла середня площа квартир, введених в експлуатацію у Києві. Так, у 2018 році вона становила 63,1 кв. м загальної площі, проти 60,8 кв. м у 2017 році.

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