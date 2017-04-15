В киевском метро в прошлом году было 15 экстренных остановок и два задымления
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В течение 2016 года в столичном метрополитене произошло два задымления и 15 случаев остановок поездов, которые повлияли на нормальную работу метро. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен” в ответ на информационный запрос.
“В течение 2016 года в метрополитене было 2 случая задымлений и 15 случаев остановок поездов (продолжительностью 7 и более минут), повлиявших на нормальную работу метрополитена и режимы работы станций”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что 10 из этих остановок произошли по независящим от работников метрополитена причинам. В частности, за год было восемь случаев попадания пассажиров на пути, в том числе с целью самоубийства.
“С начала 2017 не было случаев задымлений, повлиявших на нормальную работу метрополитена и режимы работы станций, однако произошло 3 случая остановок поездов, один из которых – в результате нахождения пассажира на рельсах”, — добавили в пресс-службе метрополитена.
В сообщении отмечается, что в течение 2016 года и с начала 2017 года, согласно действующей на предприятии классификации нарушений безопасности движения, на КП “Киевский метрополитен” аварийных ситуаций не было.
Напомним, в прошлом году в результате падения пассажиров на пути в киевском метро погибли три человека.