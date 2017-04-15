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У київському метро минулого року було 15 екстрених зупинок і два задимлення

У київському метро минулого року було 15 екстрених зупинок і два задимлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Протягом 2016 року в столичному метрополітені сталося два задимлення та 15 випадків зупинок поїздів, які вплинули на нормальну роботу метро. Про це УНН повідомили у прес-службі КП “Київський метрополітен” у відповідь на інформаційний запит.

“Упродовж 2016 року в метрополітені було 2 випадки задимлень та 15 випадків зупинок поїздів (тривалістю 7 та більше хвилин), що вплинули на нормальну роботу метрополітену та режими роботи станцій”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 10 із цих зупинок сталися з незалежних від працівників метрополітену причин. Зокрема, за рік було вісім випадків потрапляння пасажирів на колії, в тому числі з метою самогубства.

“З початку 2017 року не було випадків задимлень, що вплинули на нормальну роботу метрополітену та режими роботи станцій, проте склалося 3 випадки зупинок поїздів, один з яких внаслідок знаходження пасажира на колії”, — додали у прес-службі метрополітену.

У повідомленні зазначається, що впродовж 2016 року та з початку 2017 року, згідно з діючою на підприємстві класифікацією порушень безпеки руху, на КП “Київський метрополітен” аварійних ситуацій не було.

Нагадаємо, минулого року внаслідок падіння пасажирів на колії у київському метро загинули троє людей.

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