У київському метро минулого року було 15 екстрених зупинок і два задимлення

“Упродовж 2016 року в метрополітені було 2 випадки задимлень та 15 випадків зупинок поїздів (тривалістю 7 та більше хвилин), що вплинули на нормальну роботу метрополітену та режими роботи станцій”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 10 із цих зупинок сталися з незалежних від працівників метрополітену причин. Зокрема, за рік було вісім випадків потрапляння пасажирів на колії, в тому числі з метою самогубства.

“З початку 2017 року не було випадків задимлень, що вплинули на нормальну роботу метрополітену та режими роботи станцій, проте склалося 3 випадки зупинок поїздів, один з яких внаслідок знаходження пасажира на колії”, — додали у прес-службі метрополітену.

У повідомленні зазначається, що впродовж 2016 року та з початку 2017 року, згідно з діючою на підприємстві класифікацією порушень безпеки руху, на КП “Київський метрополітен” аварійних ситуацій не було.

Нагадаємо, минулого року внаслідок падіння пасажирів на колії у київському метро загинули троє людей.