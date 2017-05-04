В прошлом году налог на сжиженный газ платился только с каждого третьего литра – А.Куюн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В прошлом году столичная казна недосчиталась около 500 млн грн розничного акциза от торговли сжиженным газом. Об этом в блоге сообщил эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн, передает УНН.
Так, А.Куюн отметил, что согласно расчетам “Консалтинговой группы А-95”, в 2016 году в “тени” находилось 70% киевского рынка пропан-бутана.
“Иными словами, налог платился только с каждого третьего литра”, — объяснил он.
Также, эксперт отметил, что на 350 нелегальных и полулегальных газовых заправок в столице приходилось лишь 80 легальных.
“Как видим, весь поток "теневого" газа шел через "подзаборную" сеть, в чем было несложно убедиться каждому: чеки на этих станциях выдавали редко. А там, где выдавали, были весомые сомнения по поводу регистрации кассового аппарата”, — написал он.
Напомним, как сообщал УНН, в КГГА обещают, что демонтированные за около 300 нелегальных АГЗП после Евровидения не возобновят свою работу.