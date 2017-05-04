Минулого року податок на скраплений газ сплачувався лише з кожного третього літра - А.Куюн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У минулому році столична казна недорахувалася близько 500 млн грн роздрібного акцизу від торгівлі скрапленим газом. Про це в блозі повідомив експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн, передає УНН.
Так, А.Куюн зазначив, що згідно з розрахунками "Консалтингової групи А-95", в 2016 році в "тіні" було 70% київського ринку пропан-бутану.
"Іншими словами, податок сплачувався тільки з кожного третього літра", - пояснив він.
Також експерт зазначив, що на 350 нелегальних і напівлегальних газових заправок в столиці припадало лише 80 легальних.
"Як бачимо, весь потік "тіньового" газу йшов через "бродячу" мережу, в чому було нескладно переконатися кожному: чеки на цих станціях видавали рідко. А там, де видавали, були вагомі сумніви з приводу реєстрації касового апарату", - написав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в КМДА обіцяють, що демонтовані за близько 300 нелегальних АГЗП після Євробачення не поновлять свою роботу.