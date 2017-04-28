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В прошлом году из незаконного оборота было изъято спирта и алкоголя более чем на 200 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В 2016 году работниками налоговой полиции была пресечена деятельность 138 незаконных производств алкогольных напитков и 8 незаконных производств спирта. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

В прошлом году из незаконного оборота было изъято спирта и алкоголя более чем на 200 млн грн

В то же время, по данным пресс-службы ГФС, в прошлом году из незаконного оборота было изъято спирта на 132 млн грн и алкогольных напитков на 108,9 млн грн.

"В 2016 году работниками налоговой милиции из незаконного оборота изъято: - спирта - 116,8 тыс. дал на сумму 132 млн грн; - алкогольных напитков - 95,9 тыс. дал на сумму 108 900 000 гривен. Прекращена деятельность 138 незаконных производств алкогольных напитков и 8 незаконных производств спирта", - сообщили в пресс-службе ГФС.

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Также, в пресс-службе ведомства добавили, что было начато 399 уголовных производств по статье 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров - ред.)

"Составлено 92 протокола по статье 164-5 (хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного образца) и 44 протокола по статье 177-2 (изготовление, приобретение, хранение или реализация фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметили в пресс-службе ДФС.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя.

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