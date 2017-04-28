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Минулого року із незаконного обігу було вилучено спирту та алкоголю більше ніж на 200 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У 2016 році працівниками податкової поліції було припинено діяльність 138 незаконних виробництв алкогольних напоїв та 8 незаконних виробництв спирту. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ДФС.

Минулого року із незаконного обігу було вилучено спирту та алкоголю більше ніж на 200 млн грн

Водночас, згідно із даними прес-служби ДФС, у минулому році із незаконного обігу було вилучено спирту на 132 млн грн та алкогольних напоїв на 108,9 млн грн.

“У 2016 році працівниками податкової міліції з незаконного обігу вилучено: — спирту — 116,8 тис. дал на суму 132 млн грн; — алкогольних напоїв — 95,9 тис. дал на суму 108,9 млн гривень. Припинено діяльність 138 незаконних виробництв алкогольних напоїв та 8 незаконних виробництв спирту”, — повідомили у прес-службі ДФС.

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Також, у прес-службі відомства додали, що було розпочато 399 кримінальних проваджень за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів — ред.)

“Складено 92 протоколи за статтею 164-5 (зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка) та 44 протоколи за статтею 177-2 (виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — зазначили у прес-службі ДФС.

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.

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