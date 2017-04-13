В прошлом году была прекращена деятельность шести научных учреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Из-за недофинансирования Национальной академии наук Украины была прекращена деятельность шести научных учреждений. Об этом во время отчетной сессии общего собрания Национальной академии наук Украины сообщил президент НАН Украины, академик Борис Патон, передает УНН.
“Из-за хронического бюджетного недофинансирования Академии, было признано ликвидировать или реорганизовать более 10 научных учреждений, из которых деятельность шести уже прекращена”, — сообщил он.
Также было отмечено, что в течение года штатная численность работников НАН Украины сократилась на более чем 5 тыс. человек (почти 15%).
“Несмотря на увеличение государственных расходов на деятельность НАН Украины на 31%, обеспечить в отдельных научных учреждениях работу в полном режиме занятости не удалось. Сейчас дефицит бюджета Академии составляет около 627 млн грн”, — сказал академик.
По его словам, единственным источником поддержки научной инфраструктуры становятся собственные поступления академических учреждений.
Как сообщал УНН, Б.Патон отметил, что численность молодых ученых в НАН Украины продолжает сокращаться.