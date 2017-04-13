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Минулого року було припинено діяльність шести наукових установ

Минулого року було припинено діяльність шести наукових установ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Через недофінансування Національної академії наук України було припинено діяльність шести наукових установ. Про це під час звітної сесії загальних зборів Національної академії наук України повідомив президент НАН України, академік Борис Патон, передає УНН.

“Через хронічне бюджетне недофінансування Академії, було визнано ліквідувати або реорганізувати понад 10 наукових установ, з яких діяльність шести вже припинено”, — повідомив він.

Також було зазначено, що впродовж року штатна чисельність працівників НАН України скоротилась на понад 5 тисяч осіб (майже 15%).

“Попри збільшення державних видатків на діяльність НАН України на 31%, забезпечити в окремих наукових установах роботу в повному режимі зайнятості не вдалося. Нині дефіцит бюджету Академії становить близько 627 млн грн”, — сказав академік.

За його словами, єдиним джерелом підтримки наукової інфраструктури стають власні надходження академічних установ.

Як повідомляв УНН, Б.Патон наголосив, що чисельність молодих учених в НАН України продовжує скорочуватись.

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