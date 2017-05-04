В прошлом году более 1 млрд грн “осели” на руках владельцев нелегальных газовых заправок - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В прошлом году более 1 млрд грн “осели” на руках владельцев нелегальных газовых заправок. Об этом в личном блоге сообщил эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн, передает УНН.
По его словам, в 2016 году незаконные АГЗП прокачали порядка 200 тыс. тонн пропан-бутана на сумму 3,6 млрд грн.
“Исходя из официальных данных и собственных исследований, в 2016 году незаконные АГЗП прокачали порядка 200 тыс. тонн пропан-бутана на сумму 3,6 млрд грн. Учитывая все возможности нелегального бизнеса (участие в схемах обналички, "экономия" на налогах, отсутствие инвестиционных затрат и т.д.) на руках нелегалов-газовиков осталось более 1 млрд грн”, — написал он.
Напомним, как сообщал УНН, несмотря на демонтаж в столице, газовые модули продолжают работать в пригороде.
Добавим, что легальные операторы рынка горючего поддержали инициативу КГГА демонтировать все нелегальные АГЗП в столице.