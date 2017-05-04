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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Минулого року більше 1 млрд грн "осіли" на руках власників нелегальних газових заправок - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У минулому році понад 1 млрд грн "осіли" на руках власників нелегальних газових заправок. Про це в особистому блозі повідомив експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн, передає УНН.

Минулого року більше 1 млрд грн "осіли" на руках власників нелегальних газових заправок - експерт

За його словами, в 2016 році незаконні АГЗП прокачали близько 200 тис. тонн пропан-бутану на суму 3,6 млрд грн.

"Виходячи з офіційних даних і власних досліджень, в 2016 році незаконні АГЗП прокачали близько 200 тис. тонн пропан-бутану на суму 3,6 млрд грн. З огляду на всі можливості нелегального бізнесу (участь в схемах переведення в готівку, "економія" на податках, відсутність інвестиційних витрат і т.д.) на руках нелегалів-газовиків залишилося більше 1 млрд грн", - написав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, незважаючи на демонтаж в столиці, газові модулі продовжують працювати в передмісті.

Додамо, що легальні оператори ринку пального підтримали ініціативу КМДА демонтувати всі нелегальні АГЗП в столиці.

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