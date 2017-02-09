Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 8 на 9 февраля, в зоне проведения АТО были зафиксированы 82 обстрела со стороны боевиков.
Напомним, около 5 тыс. жителей Луганской области остались без воды из-за обстрелов боевиков.