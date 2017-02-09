Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских бойцов

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения", - сказал он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 8 на 9 февраля, в зоне проведения АТО были зафиксированы 82 обстрела со стороны боевиков.

Напомним, около 5 тыс. жителей Луганской области остались без воды из-за обстрелов боевиков.