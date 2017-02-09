Минула доба в зоні АТО пройшла без втрат серед українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не отримав поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 8 на 9 лютого, у зоні проведенння АТО було зафіксовано 82 обстрілів з боку бойовиків.
Нагадаємо, близько 5 тис. жителів Луганщини залишились без води через обстріли бойовиків.