МинВОТ: выборы президента РФ в Крыму ставят под сомнение общую их легитимность

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины осудило решение российской оккупационной администрации провести 18 марта выборы президента РФ во временно оккупированном Крыму, указав, что их проведение на временно оккупированной территории ставит под сомнение общую легитимность этих выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованное в субботу заявление министерства.