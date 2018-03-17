МинВОТ: выборы президента РФ в Крыму ставят под сомнение общую их легитимность
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины осудило решение российской оккупационной администрации провести 18 марта выборы президента РФ во временно оккупированном Крыму, указав, что их проведение на временно оккупированной территории ставит под сомнение общую легитимность этих выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованное в субботу заявление министерства.
"МВОТ решительно осуждает решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, и в очередной раз призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова, не поддерживать нелегитимные выборы и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республики Крым и городе Севастополе", - сказано в заявлении МинВОТ.
В ведомстве напомнили, что международным сообществом признано оккупацию и аннексию Крыма незаконными, а действия РФ были осуждены.
"В Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится, а все органы власти, созданные страной-оккупантом, и принятые ими решения признаются нелегитимными и незаконными", - добавили в министерстве.
"Выборы президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", - подчеркнули в МинВОТ.
Напомним, постпред Украины при ООН В.Ельченко послал письма Генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и государствам-членам ООН о том, что проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Результаты этих незаконных выборов будут ничтожными, добавили в представительстве Украины при ООН.
В день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.