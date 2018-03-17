МінТОТ: вибори президента РФ у Криму ставлять під сумнів загальну їх легітимність

КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України засудило рішення російської окупаційної адміністрації провести 18 березня вибори президента РФ у тимчасово окупованому Криму, вказавши, що їх проведення на тимчасово окупованій території ставлять під сумнів загальну легітимність цих виборів. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у суботу заяву міністерства.