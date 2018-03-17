МінТОТ: вибори президента РФ у Криму ставлять під сумнів загальну їх легітимність
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України засудило рішення російської окупаційної адміністрації провести 18 березня вибори президента РФ у тимчасово окупованому Криму, вказавши, що їх проведення на тимчасово окупованій території ставлять під сумнів загальну легітимність цих виборів. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену у суботу заяву міністерства.
"МТОТ рішуче засуджує рішення російської окупаційної адміністрації провести 18 березня 2018 року вибори президента РФ на тимчасово окупованих Росією територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, та вкотре закликає кримчан не брати участі у незаконних виборах президента Російської Федерації на території півострова, не підтримувати нелегітимні вибори та утриматися від будь-яких дій та кроків щодо участі в президентських виборах на тимчасово окупованій території України – Автономної Республіки Крим та місті Севастополі", - йдеться у заяві МінТОТ.
У відомстві нагадали, що міжнародною спільнотою визнано окупацію і анексію криму незаконними, а дії РФ були засуджені.
"У Криму діє особливий правовий режим, згідно з яким жодних виборів на території окупованого Криму не проводиться, а всі органи влади, створені країною-окупантом, та ухвалені ними рішення визнаються нелегітимними та незаконними", - додали у міністерстві.
"Вибори президента РФ на тимчасово окупованій території є незаконними та нелегітимними і ставлять під сумнів загальну легітимність цих виборів", - підкреслили у МінТОТ.
Нагадаємо, постпред України при ООН В.Єльченко надіслав листи Генеральному секретарю ООН, голові Ради Безпеки та державам-членам ООН щодо того, що проведення Росією президентських виборів в окупованому Криму порушує Статут ООН. Результати цих незаконних виборів будуть нікчемними, додали у представництві України при ООН.
У день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.