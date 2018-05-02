МинТОТ: сейчас существуют три сценария освобождения Донбасса

“По большому счету есть четыре варианта (деоккупации Донбасса). Самый простой вариант, как достичь мира — это сдаться. И будет мир. Остановятся обстрелы, все будет классно. Правда жить будем бедно и недолго, скорее всего. Но это тоже вариант развития событий. А теперь, что можно сделать для освобождения. Есть три варианта. Первый — обычная военная операция. То есть наши ВСУ уже достигли такого уровня, что где-то год назад начальник Генштаба господин Муженко заявил, что мы готовы в течение, условно говоря, двух недель освободить территорию ОРДЛО и вернуть их в состав Украины. Но мы не знаем, какими средствами и силами навстречу нам ударит Российская Федерация. И поэтому этот вариант наименее вероятен, так как потери наших войск и дальнейшее развитие событий, мы должны учитывать, что РФ есть страной, которая имеет значительный парк авиа, ракетный, ядерное оружие и тому подобное. И достаточно войск, которое сегодня все время там (у границы с Украиной) находятся, меняются. Это примерно от 40 до 70 тысяч, которые все время находятся у границы”, — сказал Грымчак.

Он продолжил: “Второй вариант — это два варианта — это варианты хорватские. Знаете, ничего в мире нового нет. То есть в Хорватии было использовано два варианта для возвращения территорий под контроль Хорватии. Здесь может быть военная операция, но она будет отличаться от первого варианта, тем, что если вспомните Хорватию, сербская армия осталась в казармах. То есть она не вышла на встречу хорватской и не устроила широкомасштабные бои. С теми боевиками, которые в то время были на территории „Сербской краины“, армия Хорватии справилась, кажется, за три дня. Это — вариант. Но для этого нам нужно, чтобы РФ вывела свои войска с территории ОРДЛО. Вывела своих наемников и чтобы мы вместе с нашими союзниками получили гарантии, что армия РФ останется в своих казармах. Это вариант возможен, но пока не очень реален. Понятно, что Россия сейчас не очень горит желанием такое делать. И третий вариант — это миротворческая миссия, которая заходит на территорию ОРДЛО, которая закрывает границы. Перед тем Россия выводит свои войска и наемников, а уже миротворческая миссия разоружает боевиков, власть над этими территориях передается так называемой временной международной администрации, которая восстанавливает жизнедеятельность на этой территории, через некоторое время возвращаются органы власти Украины. В этих городах под международным контролем проводятся местные выборы в местные советы — и в конце концов вся эта территория возвращается в состав Украины”.

При этом Гримчак отметил, что военный сценарий деоккупации Донбасса наименее вероятен.

Как сообщал УНН, на территории оккупированного Крыма зафиксировано строительство второй полосы аэродрома “Бальбек”.