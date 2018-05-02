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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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МінТОТ: нині існують три сценарії звільнення Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Звільнити окуповані території можна за трьома сценаріями — військовим, хорватським і за допомогою миротворчої місії. Про таке заявив в ефірі “5 каналу” заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак, передає УНН.

МінТОТ: нині існують три сценарії звільнення Донбасу

“За великим рахунком є чотири варіанти (деокупації Донбасу). Найпростіший варіант, як досягти миру, — це здатися. І буде мир. Зупиняться обстріли, все буде класно. Правда жити будемо бідно і недовго, скоріш за все. Але це теж варіант розвитку подій. А тепер, що можна зробити для звільнення. Є три варіанти. Перший — звичайна військова операція. Тобто наші ЗСУ вже досягли такого рівня, що десь рік тому начальник Генштабу пан Муженко заявив, що ми готові протягом, умовно кажучи, двох тижнів звільнити територію ОРДЛО і повернути їх до складу України. Але ми не знаємо, якими засобами й силами назустріч нам вдарить Російська Федерація. І тому цей варіант є найменш вірогідний, тому що втрати наших військ і подальший розвиток подій, ми повинні враховувати, що РФ є країна, яка має значний парк авіа, ракетний, ядерну зброю і тому подібне. І достатньо військ, яке на сьогодні весь час там (біля кордону з Україною) перебувають, міняються. Це приблизно від 40 до 70 тисяч, які весь час знаходяться біля кордону”, — сказав Гримчак.

Він продовжив: “Другий варіант — це два варіанти — це варіанти хорватські. Знаєте, нічого в світі нового немає. Тобто в Хорватії було використано два варіанти для повернення територій під контроль Хорватії. Тут може бути військова операція, але вона буде відрізнятися від першого варіанту, тим, що якщо згадаєте Хорватію, сербська армія залишилася в казармах. Тобто вона не вийшла на зустріч хорватської і не влаштувала широкомасштабні бої. З тими бойовиками, які на той час були на території „Сербської окраїни“, армія Хорватії впоралася, здається, за три дні. Це — варіант. Але для цього нам треба, щоб РФ вивела свої війська з території ОРДЛО. Вивела своїх найманців і щоб ми разом з нашими союзниками отримали гарантії, що армія РФ залишиться в своїх казармах. Це варіант можливий, але поки що не дуже реальний. Зрозуміло, що Росія зараз не дуже горить бажанням таке робити. І третій варіант — це миротворча місія, яка заходить на територію ОРДЛО, яка закриває кордони. Перед тим Росія виводить свої війська і найманців, а вже миротворча місія роззброює бойовиків, влада над цими територіях передається так званій тимчасовій міжнародній адміністрації, яка відновлює життєдіяльність на цій території, через якийсь час повертаються органи влади України. У цих містах під міжнародним контролем проводяться місцеві вибори до місцевих рад — і зрештою вся ця територія повертається до складу України”.

При цьому Гримчак зауважив, що військовий сценарій деокупації Донбасу найменш вірогідний.

Як повідомляв УНН, на території окупованого Криму зафіксовано будівництво другої смуги аеродрому “Бальбек”.

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