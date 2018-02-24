Минсоцполитики требует предоставить документы по венгерской вакцине для Закарпатья

“Вчера из Минсоцполитики поступило письмо о срочном предоставлении документов по принятию решений о признании гуманитарной помощью вакцины против кори в 2017-2018 годах. Кроме того, из неофициальных источников мне стало известно, что Госпогранслужба также взялась проверять доставку Венгрией вакцины против кори. Никаких секретов здесь нет и быть не может, запрашиваемые Минсоцполитики документы есть в свободном доступе на сайте Закарпатской ОГА (для чиновников, которые не умеют пользоваться интернетом, предоставляем их ниже). Однако сам факт проверки – очень красноречивый...”, – заявляет Г.Москаль.

В копии письма, который также опубликован на сайте Г.Москаля, стоит его резолюция: “Направить для проверки все материалы о предоставлении Венгрией вакцины от кори для независимой проверки в Генеральную прокуратуру Украины”.

“...Теперь вместо того, чтобы выяснить причины некомпетентности руководства Минздрава, который не обеспечивает регионы необходимыми медпрепаратами, Кабмин взялся "искать блох" в вакцинах от кори, которую Венгрия передала нам в качестве гуманитарной помощи. Все материалы на получение Закарпатьем вакцины я направляю для независимой проверки в Генеральную прокуратуру Украины - пусть она сделает выводы о правильности действий ОГА и Минздрава. И привлечет Минздрав к ответственности за дремучий непрофессионализм и преступную бездеятельность, в результате которой мы вынуждены спасать своих граждан за счет гуманитарной помощи. Надежд, что это сделает само правительство, нет никаких”, – добавляет Г.Москаль.

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Как ранее сообщал, 26 января представители правительства Венгрии передали Закарпатской области 8 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем по поводу его оскорбительных слов в сторону и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Ранее председатель Закарпатской ОГА в нецензурной форме высказался в отношении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Так, во время заседания Закарпатской областной государственной администрации Москаль с использованием оскорбительного слова прокомментировал заявление Супрун о неправильно завезенной из Венгрии вакцины.