Мінсоцполітики вимагає надати документи щодо угорської вакцини для Закарпаття

УЖГОРОД-КИЇВ. 24 лютого. УНН. До Закарпатської облдержадміністрації надійшов лист з Мінсоцполітики про термінове надання документів щодо прийняття рішень про визнання гуманітарною допомогою вакцини проти кору в 2017-2018 роках. Про це сьогодні, 24 лютого, на своєму персональному сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.