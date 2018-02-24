Мінсоцполітики вимагає надати документи щодо угорської вакцини для Закарпаття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 24 лютого. УНН. До Закарпатської облдержадміністрації надійшов лист з Мінсоцполітики про термінове надання документів щодо прийняття рішень про визнання гуманітарною допомогою вакцини проти кору в 2017-2018 роках. Про це сьогодні, 24 лютого, на своєму персональному сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.
“Учора з Мінсоцполітики надійшов лист про термінове надання документів щодо прийняття рішень про визнання гуманітарною допомогою вакцини проти кору в 2017-2018 роках. Крім того, з неофіційних джерел мені стало відомо, що Держприкордонслужба також узялася перевіряти доставку Угорщиною вакцини проти кору. Жодних секретів тут немає й бути не може, запитувані Мінсоцполітики документи є у вільному доступі на сайті Закарпатської ОДА (для тих урядовців, що не вміють користуватися інтернетом, надаємо їх нижче). Однак сам факт перевірки – дуже промовистий…”, – заявив Г.Москаль.
У копії листа, який також оприлюднено на сайті Г.Москаля, стоїть його резолюція: “Направити для перевірки всі матеріали щодо надання Угорщиною вакцини від кору для незалежної перевірки в Генеральну прокуратуру України”.
“…Тепер замість того, щоб з’ясувати причини некомпетентності керівництва МОЗ, яке не забезпечує регіони необхідними медпрепаратами, кабмін узявся "шукати бліх" у вакцинах від кору, яку Угорщина передала нам як гуманітарну допомогу. Усі матеріали щодо отримання Закарпаттям вакцини я направляю для незалежної перевірки в Генеральну прокуратуру України – хай вона зробить висновки про правильність дій ОДА і МОЗ. І притягне МОЗ до відповідальності за дрімучий непрофесіоналізм і злочинну бездіяльність, у результаті якої ми змушені рятувати своїх громадян за рахунок гуманітарної допомоги. Сподівань, що це зробить сам уряд, немає ніяких”, – додає Г.Москаль.
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Як раніше повідомляв УНН, 26 січня представники уряду Угорщини передали Закарпатській області 8 тис. доз вакцини від кору, паротиту і краснухи.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів телефону розмову з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем з приводу його образливих слів в бік в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.
Раніше голова Закарпатської ОДА в нецензурній формі висловився щодо в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Так, під час засідання Закарпатської обласної державної адміністрації Г.Москаль з використанням образливого слова прокоментував заяву Супрун щодо неправильно завезених з Угорщини вакцин.