Мінсоцполітики вимагає надати документи щодо угорської вакцини для Закарпаття

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 175550 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 178815 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 310264 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 217423 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 320921 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 212220 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 238191 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254465 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246720 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136310 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 61576 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 55073 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 141368 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 48562 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 52002 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 141378 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 175549 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 310263 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 320919 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 280327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100912 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 88478 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124567 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141811 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147126 перегляди
Актуальне
Мінсоцполітики вимагає надати документи щодо угорської вакцини для Закарпаття

Мінсоцполітики вимагає надати документи щодо угорської вакцини для Закарпаття

Київ • УНН

 • 12176 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 24 лютого. УНН. До Закарпатської облдержадміністрації надійшов лист з Мінсоцполітики про термінове надання документів щодо прийняття рішень про визнання гуманітарною допомогою вакцини проти кору в 2017-2018 роках. Про це сьогодні, 24 лютого, на своєму персональному сайті повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає УНН.

“Учора з Мінсоцполітики надійшов лист про термінове надання документів щодо прийняття рішень про визнання гуманітарною допомогою вакцини проти кору в 2017-2018 роках. Крім того, з неофіційних джерел мені стало відомо, що Держприкордонслужба також узялася перевіряти доставку Угорщиною вакцини проти кору. Жодних секретів тут немає й бути не може, запитувані Мінсоцполітики документи є у вільному доступі на сайті Закарпатської ОДА (для тих урядовців, що не вміють користуватися інтернетом, надаємо їх нижче). Однак сам факт перевірки – дуже промовистий…”, – заявив Г.Москаль.

У копії листа, який також оприлюднено на сайті Г.Москаля, стоїть його резолюція: “Направити для перевірки всі матеріали щодо надання Угорщиною вакцини від кору для незалежної перевірки в Генеральну прокуратуру України”.

“…Тепер замість того, щоб з’ясувати причини некомпетентності керівництва МОЗ, яке не забезпечує регіони необхідними медпрепаратами, кабмін узявся "шукати бліх" у вакцинах від кору, яку Угорщина передала нам як гуманітарну допомогу. Усі матеріали щодо отримання Закарпаттям вакцини я направляю для незалежної перевірки в Генеральну прокуратуру України – хай вона зробить висновки про правильність дій ОДА і МОЗ. І притягне МОЗ до відповідальності за дрімучий непрофесіоналізм і злочинну бездіяльність, у результаті якої ми змушені рятувати своїх громадян за рахунок гуманітарної допомоги. Сподівань, що це зробить сам уряд, немає ніяких”, – додає Г.Москаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Першою має попросити вибачення Супрун – Москаль

Як раніше повідомляв УНН, 26 січня представники уряду Угорщини передали Закарпатській області 8 тис. доз вакцини від кору, паротиту і краснухи.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів телефону розмову з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем з приводу його образливих слів в бік в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Раніше голова Закарпатської ОДА в нецензурній формі висловився щодо в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Так, під час засідання Закарпатської обласної державної адміністрації Г.Москаль з використанням образливого слова прокоментував заяву Супрун щодо неправильно завезених з Угорщини вакцин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.21
Bitcoin
$87,297.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,059.31
Ethereum
$2,017.85