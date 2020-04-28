Минсоцполитики: в мае повышенные пенсии получат 8,4 млн пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство усиливает программы социальной защиты населения, в том числе в мае 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы на 11% размеры пенсий. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В мае 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы на 11% размеры пенсий. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин", - говорится в сообщении.
По словам руководительницы Минсоцполитики, размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривен.
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В министерстве напомнили, что соответствующие повышения предусмотренны постановлением Кабинета министров от 1 апреля 2020 года № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году".
Средства на выплату повышенных пенсий предусмотрены в принятых 13 апреля 2020 года изменениях в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Добавим, что согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" при увеличении заработка, из которого исчисляются пенсии, учитывается 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста заработной платы, за год, предшествующий году, в котором проводится увеличения.
В 2019 г. индекс роста потребительских цен составил 4,1%, а показатель роста заработной платы за предыдущий год 17,85%.
Показатель увеличения в 2020 году составляет 11% ((4,1% + 17,85%) / 2).
Напомним, что Минсоцполитики отчиталось о повышении пенсий 80-летним.