Мінсоцполітики: у травні підвищені пенсії отримають 8,4 млн пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уряд посилює програми соціального захисту населення, зокрема у травні 8,4 млн пенсіонерів будуть проіндексовані на 11% розміри пенсій. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
“У травні 8,4 млн пенсіонерів будуть проіндексовані на 11% розміри пенсій. Також до 2100 грн підвищено мінімальний розмір пенсії особам, страховий стаж яких становить 30 років у жінок та 35 років у чоловіків”, — йдеться у повідомленні.
За словами очільниці Мінсоцполітики, розмір пенсії зросте у середньому на 260 гривень.
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У міністерстві нагадали, що відповідні підвищення передбачені постановою Кабінету Міністрів від 1 квітня 2020 р. № 251 “Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році”.
Кошти на виплату підвищених пенсій передбачені у прийнятих 13 квітня 2020 р. змінах до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.
Додамо, що відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” при збільшенні заробітку, з якого обчислюється пенсії, враховується 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання заробітної плати, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення.
У 2019 р індекс зростання споживчих цін склав 4,1 %, а показник зростання заробітної плати за попередній рік 17,85 %.
Показник збільшення у 2020 році становить 11 % ((4,1%+17,85%) / 2).
Нагадаємо, що Мінсоцполітики прозвітувало про підвищення пенсій 80-річним.