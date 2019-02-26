Минсоцполитики разработало порядок осуществления контроля за целевым расходованием алиментов на ребенка

Порядок определяет процедуру осуществления контроля за целевым расходованием средств на содержание ребенка (алиментов) одним из родителей или иным законным представителем ребенка, вместе с которым он проживает.



Указанный контроль будут осуществлять органы опеки и попечительства, проводя инспекционные посещения получателя алиментов.



"Непосредственное проведение инспекционного посещения возложено на службу по делам детей соответствующей районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета, сельского, поселкового совета объединенной территориальной общины по месту жительства получателя алиментов с привлечением (при необходимости ) психолога, социального педагога, специалиста по социальной работе. Количество должностных лиц, проводящих инспекционного посещения, не может быть меньше 2 человек", - отметил Глава юстиции Роман Возняк.



Для проведения инспекционного посещения получателя алиментов плательщик алиментов должен подать заявление в соответствующие органы, указанных выше, или в соответствующую службу по делам детей.



Чтобы подтвердить уплату алиментов, вместе с заявлением плательщик алиментов обязательно должен подать расчет задолженности по уплате алиментов за последние 12 месяцев, выданный в соответствии с Инструкцией по организации принудительного исполнения решений (приказ Министерства юстиции Украины от 02.04.2012 № 512/5), а также сведения о месте жительства получателя алиментов. В случае повторного в течение года обращения плательщика алиментов с заявлением о проведении инспекционного посещения подается расчет задолженности по уплате алиментов за период, прошедший с даты проведения предыдущего инспекционного посещения.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы область с наибольшим количеством должников по алиментам в 2018 году



"Если алименты на ребенка выплачиваются не по решению суда (по договоренности между родителями ребенка, договор между родителями об уплате алиментов на ребенка), плательщик алиментов предоставляет копии других документов, подтверждающих уплату алиментов на ребенка и их размер", - отметил Роман Возняк.



Наличие задолженности по уплате алиментов является основанием для отказа налогоплательщику алиментов в проведении инспекционного посещения получателя алиментов.



Инспекционного посещения проводится в течение 30 календарных дней с даты поступления заявления плательщика алиментов.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Эстонии долг по алиментам перевели ребенка



Получателя алиментов обязательно нужно проинформировать о проведении инспекционного посещения, отправив заказное письмо с уведомлением о вручении не позднее чем за 7 календарных дней до запланированного дня проведения, согласовав дату и время визита по телефону и/или посредством электронной связи.



В рекомендованном письме получателя алиментов предупреждают об админответственности, предусмотренной статьей 188-50 КУоАП ( "Невыполнение законных требований должностных (служебных) лиц органа опеки и попечительства"), за создание препятствий в проведении инспекционного посещения.



Если существуют объективные обстоятельства, исключающие проведение инспекционного посещения, которые могут быть подтверждены копией соответствующего документа (в связи с болезнью ребенка и / или получателя алиментов, пребыванием его и / или ребенка на лечении в учреждении здравоохранения, служебном командировке, выездом вместе с ребенком на оздоровление и отдых, в том числе за границу и т.д.), срок проведения инспекционного посещения может быть продлен, но не более чем до 45 календарных дней от даты поступления заявления.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине более 130 тысячам неплательщиков алиментов запретили водить



В ходе проведения инспекционного посещения осуществляется обследование условий проживания ребенка для определения уровня удовлетворения его индивидуальных потребностей. При этом принимается во внимание размер алиментов, выплачиваемых на ребенка.



Если размер алиментов, которые уплачиваются на ребенка, не превышает размера двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста (на каждого ребенка), оценивается уровень обеспечения его базовых потребностей: обеспечение питанием, необходимыми лекарствами в случае необходимости, одеждой и обувью по сезону, игрушками и другими средствами для развития и обучения ребенка в соответствии с его возрастом.



В случае если размер алиментов составляет более двух прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста (на каждого ребенка), подтверждением целевого использования алиментов на ребенка могут быть: наличие оборудованных соответствующей мебелью и вещами мест для сна и отдыха ребенка; ее развития и обучения; помещений для приема пищи и санитарно-гигиенических нужд; оборудование для занятий спортом; музыкальных инструментов; посещение ребенком учебных курсов, кружков и секций; открытие на имя ребенка банковского счета; расходы на оздоровление и лечение ребенка, приобретение средств реабилитации и тому подобное.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Должник-рекордсмен по алиментам заплатил за год 1,6 млн грн



При проведении инспекционного посещения обращают внимание на внешний вид ребенка, его общее состояние и самочувствие, другие признаки, которые могут свидетельствовать о ненадлежащем уровене удовлетворения его индивидуальных потребностей с учетом возраста, пола, состояния здоровья, особенностей развития (болезненный вид, несоответствие веса и роста возраста ребенка, заброс, отсутствие продуктов питания и т.п.).



Если ребенок достиг такого возраста и уровня развития, что может высказать свое мнение, проводят беседу с ребенком для выяснения уровня удовлетворения его индивидуальных потребностей, в частности в питании, обеспечении необходимой одеждой, другими вещами и средствами, необходимыми для его надлежащего ухода и развития.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горе-отец задолжал своему ребенку более 75 тыс. грн алиментов



В случае если во время обследования условий проживания ребенка не удалось объективно выяснить состояние удовлетворения его индивидуальных потребностей, служба по делам детей может обратиться с запросами:

- в учреждения образования, здравоохранения или социального обеспечения, в которых ребенок получает соответствующие услуги, по состоянию здоровья (в частности, вызванного наличием или отсутствием надлежащего питания, обеспечением ее необходимыми лекарствами в случае необходимости и т.д.), наличие у ребенка необходимого для обучения и воспитания принадлежностей, одежды в соответствии с возрастом и сезоном, получения при необходимости социальных и других услуг, в том числе платных;

- до поставщиков жилищно-коммунальных услуг - по состоянию их оплаты по месту жительства ребенка.



Чеки, квитанции, справки и другие документы для подтверждения целевого использования средств получатель алиментов может предоставить исключительно по собственному желанию и при их наличии.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году долг по алиментам погасили 96000 человек



Также исключительно по собственному желанию получатель алиментов может предоставить письменное объяснение целевого их использования, которое приобщается к выводу по результатам проведения инспекционного посещения.



"В течение 5 рабочих дней после проведения инспекционного посещения составляется заключение по результатам инспекционного посещения по целевому расходованию алиментов на ребенка. Его заверенные копии направляются заказными письмами с уведомлением о вручении налогоплательщику и получателю алиментов. В случае неполучения копии заключения по почте плательщик и получатель алиментов вправе обратиться по его получением в службу по делам детей", - отметил Роман Возняк.



Повторное посещение проводится не ранее чем через 3 месяца с даты проведения предыдущего инспекционного посещения.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Должников-алиментщиков будут трудоустраивать через службу занятости



"Если выявлено по результатам проведенного инспекционного посещения признаков, которые могут свидетельствовать о нецелевом расходовании алиментов плательщик алиментов в соответствии со статьей 186 СК Украины ("Контроль органа опеки и попечительства за целевым расходованием алиментов") вправе обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов или о внесении части алиментов на личный счет ребенка в отделении Государственного сберегательного банка Украины", - отметил начальник управления.