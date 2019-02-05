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Горе-тато заборгував своїй дитині понад 75 тисяч грн аліментів

Горе-тато заборгував своїй дитині понад 75 тисяч грн аліментів

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Патрульні поліцейські затримали у Кропивницькому батька, який має багаторічну заборгованість зі сплати аліментів - понад 75 тисяч грн. Про це журналістам повідомив керівник обласної юстиції Вадим Гуцул, передає УНН.

"Поліція прибула на виклик співмешканки боржника, яка стверджувала, що стала жертвою домашнього насильства. За її словами, чоловік у стані алкогольного сп’яніння виганяв її з дому і нецензурно лаявся. Під час перевірки особи поліцейські виявили, що затриманий перебуває в розшуку за несплату аліментів", - розповів Гуцул.

Згідно з даними державної виконавчої служби, боржник не працює і не має у власності майна.

"Чоловік заборгував на користь своєї доньки Поліни вже понад 75 тисяч грн. Окрім цієї суми, він має сплатити ще й штраф за тривале ухилення від своїх батьківських обов’язків у розмірі майже 34 тисячі грн", - додав посадовець.

Наразі державні виконавці вживають заходів щодо притягнення боржника до адмінвідповідальності, яка передбачає виконання суспільно корисних робіт.

Як повідомляв УНН, минулого року співробітники виконавчої служби стягнули 4,6 млрд грн з неплатників аліментів.

Нагадаємо, протягом 2018 року було оголошено у розшук 12 тисяч батьків, які заборгували аліменти для своїх дітей.

Українські Національні Новини

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