Горе-тато заборгував своїй дитині понад 75 тисяч грн аліментів

"Поліція прибула на виклик співмешканки боржника, яка стверджувала, що стала жертвою домашнього насильства. За її словами, чоловік у стані алкогольного сп’яніння виганяв її з дому і нецензурно лаявся. Під час перевірки особи поліцейські виявили, що затриманий перебуває в розшуку за несплату аліментів", - розповів Гуцул.

Згідно з даними державної виконавчої служби, боржник не працює і не має у власності майна.

"Чоловік заборгував на користь своєї доньки Поліни вже понад 75 тисяч грн. Окрім цієї суми, він має сплатити ще й штраф за тривале ухилення від своїх батьківських обов’язків у розмірі майже 34 тисячі грн", - додав посадовець.

Наразі державні виконавці вживають заходів щодо притягнення боржника до адмінвідповідальності, яка передбачає виконання суспільно корисних робіт.

Як повідомляв УНН, минулого року співробітники виконавчої служби стягнули 4,6 млрд грн з неплатників аліментів.

Нагадаємо, протягом 2018 року було оголошено у розшук 12 тисяч батьків, які заборгували аліменти для своїх дітей.