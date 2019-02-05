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Горе-отец задолжал своему ребенку более 75 тысяч грн алиментов

Горе-отец задолжал своему ребенку более 75 тысяч грн алиментов

Киев  •  УНН

 • 9126 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Патрульные полицейские задержали в Кропивницком отца, который имеет многолетнюю задолженность по уплате алиментов - более 75 тысяч грн. Об этом журналистам сообщил руководитель областной юстиции Вадим Гуцул, передает УНН.

"Полиция прибыла по вызову сожительницы должника, которая утверждала, что стала жертвой домашнего насилия. По ее словам, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выгонял ее из дома и нецензурно ругался. Во время проверки личности полицейские обнаружили, что задержанный находится в розыске за неуплату алиментов", - рассказал Гуцул.

Согласно данным государственной исполнительной службы, должник не работает и не имеет в собственности имущества.

"Мужчина задолжал в пользу своей дочери Полины уже более 75 тысяч грн. Кроме этой суммы, он должен заплатить еще и штраф за длительное уклонение от своих родительских обязанностей в размере почти 34 тысячи грн", - добавил чиновник.

Сейчас государственные исполнители принимают меры по привлечению должника к административной ответственности, которая предусматривает выполнение общественно полезных работ.

Как сообщал УНН, в прошлом году сотрудники исполнительной службы взыскали 4,6 млрд грн с неплательщиков алиментов.

Напомним, в течение 2018 года было объявлено в розыск 12 тысяч родителей, которые задолжали алименты для своих детей.

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