Через борги за аліменти 12 тис. батьків оголосили у розшук

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом цього року було оголошено у розшук 12 тис. батьків, які заборгували аліменти для своїх дітей. Про це сьогодні сказала на прес-конференції заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає кореспондент УНН.