Через борги за аліменти 12 тис. батьків оголосили у розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом цього року було оголошено у розшук 12 тис. батьків, які заборгували аліменти для своїх дітей. Про це сьогодні сказала на прес-конференції заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає кореспондент УНН.
"Державними виконавцями було винесено 12 подань, які скеровані сьогодні до суду. Тобто, фактично 12 тис. боржників на сьогодні оголошені в розшук. Ми моніторимо це питання, отримуємо інформацію від судових органів таким чином, щоб у межах і спосіб поновити відповідні дії до боржників, і таким чином забезпечувати економічні права наших дітей на їхнє належне утримання", - сказала посадовець.
Також Глущенко розповіла, що виконавцями вже було стягнуто 3,8 млрд грн аліментів на користь 541 тис. дітей.
Як повідомляв УНН, 29 серпня 2018 року в Україні запрацювали нові правила, які передбачають посилене покарання для неплатників аліментів.
Мін'юст попередив 30 тисяч боржників по аліментах про обмеження.