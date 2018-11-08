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Через борги за аліменти 12 тис. батьків оголосили у розшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом цього року було оголошено у розшук 12 тис. батьків, які заборгували аліменти для своїх дітей. Про це сьогодні сказала на прес-конференції заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає кореспондент УНН.

"Державними виконавцями було винесено 12 подань, які скеровані сьогодні до суду. Тобто, фактично 12 тис. боржників на сьогодні оголошені в розшук. Ми моніторимо це питання, отримуємо інформацію від судових органів таким чином, щоб у межах і спосіб поновити відповідні дії до боржників, і таким чином забезпечувати економічні права наших дітей на їхнє належне утримання", - сказала посадовець.

Також Глущенко розповіла, що виконавцями вже було стягнуто 3,8 млрд грн аліментів на користь 541 тис. дітей.

Як повідомляв УНН, 29 серпня 2018 року в Україні запрацювали нові правила, які передбачають посилене покарання для неплатників аліментів.

Мін'юст попередив 30 тисяч боржників по аліментах про обмеження

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