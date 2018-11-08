Из-за долгов за алименты 12 тыс. родителей объявили в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В течение этого года были объявлены в розыск 12 тыс. родителей, которые задолжали алименты для своих детей. Об этом сказала на пресс-конференции заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает корреспондент УНН.
"Государственными исполнителями было вынесено 12 представлений, которые направлены сегодня в суд. То есть, фактически 12 тыс. должников на сегодня объявлены в розыск. Мы мониторим этот вопрос, получаем информацию от судебных органов таким образом, чтобы в пределах и способ восстановить соответствующие действия в отношении должников и таким образом обеспечивать экономические права наших детей на их надлежащее содержание", - сказала чиновник.
Также Глущенко рассказала, что исполнителями уже было взыскано 3,8 млрд грн алиментов в пользу 541 тыс. детей.
Как сообщал УНН, 29 августа 2018 года в Украине заработали новые правила, которые предусматривают усиленное наказание для неплательщиков алиментов.
Минюст предупредил 30 тыс. должников по алиментам об ограничениях.