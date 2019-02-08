В Україні понад 130 тисячам неплатників аліментів заборонили керувати авто

КИЇВ. 8 лютого. УНН. До понад 130 тисяч неплатників аліментів застосовані заборони керувати транспортними засобами та перетинати державний кордон. Про це заявила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова, виступаючи під час години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент УНН.