В Україні понад 130 тисячам неплатників аліментів заборонили керувати авто
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. До понад 130 тисяч неплатників аліментів застосовані заборони керувати транспортними засобами та перетинати державний кордон. Про це заявила перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова, виступаючи під час години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент УНН.
"Завдяки законам, якими було введено наступні обмеження: заборона керування транспортним засобом та заборона перетину кордону неплатникам аліментів - на сьогодні ми маємо більш ніж 130 тисяч неплатників аліментів, до яких застосовано дані заборони", - повідомила Сукманова.
За її словами, також 125 неплатників аліментів були направлені на суспільно-корисні роботи. В результаті на сьогоднішній день аліментники сплатили 4,6 млрд грн на користь більш ніж півмільйона українських дітей, що вдвічі більше, ніж 2017 року.
Нагадаємо, протягом 2018 року один із боржників по аліментах сплатив 1,6 млн грн двома платежами в рахунок боргу.
Міністерство юстиції України за 2018 рік стягнуло 4,1 млрд грн аліментів на користь дітей - це удвічі більше, ніж роком раніше.
Як повідомляв УНН, Державна служба зайнятості планує працевлаштовувати боржників по аліментах для стягнення боргів.