В Украине более 130 тысячам неплательщиков алиментов запретили водить авто
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. До более 130 тысяч неплательщиков алиментов применены запреты управлять транспортными средствами и пересекать государственную границу. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова, выступая во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.
"Благодаря законам, которыми было введено следующие ограничения: запрет управления транспортным средством и запрет пересечения границы неплательщикам алиментов - на сегодня мы имеем более чем 130 тысяч неплательщиков алиментов, к которым применены данные запреты", - сообщила Сукманова.
По ее словам, также 125 неплательщиков алиментов были направлены на общественно-полезные работы. В результате на сегодняшний день алиментщики оплатили 4,6 млрд грн в пользу более полумиллиона украинских детей, что вдвое больше, чем в 2017 году.
Напомним, в течение 2018 года один из должников по алиментам заплатил 1,6 млн грн двумя платежами в счет долга.
Министерство юстиции Украины за 2018 год взыскало 4,1 млрд грн алиментов в пользу детей - это вдвое больше, чем годом ранее.
Как сообщал УНН, Государственная служба занятости планирует трудоустраивать должников по алиментам для взыскания долгов.