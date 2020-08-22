"Минский формат": Зеленский заявил, что не видит смысла в изменении площадки для заседаний в ТКГ

"Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для всех важных переговоров, но сейчас происходят все разговоры, в формате "Минска", происходят в видеоформате из-за COVID-19... Поэтому я считаю, что от площадки сейчас или от города или места - это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в Трехстороннюю контактную группу. Поэтому, я думаю, что слишком рано говорить об изменении города и я считаю, что, мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас - это делать. Город был, Минск был предложен, основан, там идут эти переговоры. Я не вижу смысла для изменения", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что благодарен Казахстану за предложение перенести площадку к ним. Также такое предложение высказал Азербайджан и страны Европы, но сейчас вопрос не является приоритетным.

Напомним, Президент назвал дату встречи советников в "нормандском формате".