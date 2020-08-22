"Мінський формат": Зеленський заявив, що не бачить сенсу у зміні майданчика для засідань у ТКГ

"Ми вдячні кожній країні, яка нам пропонує майданчик для всіх важливих перемовин, але зараз відбуваються всі розмови, в форматі "Мінська", відбуваються у відеоформаті через COVID-19... Тому я вважаю, що від майданчика зараз чи від міста, чи місця - це не залежить зовсім. Залежить тільки від людей, які залучені у Тристоронню контактну групу. Тому, я думаю, що дуже рано говорити про зміну міста і я вважаю, що, мені здається, що це неправильно, особливо зараз - це робити. Місто було, Мінськ був запропонований, започаткований, там ідуть ці перемовини. Я не бачу змісту для зміни", - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що вдячний Казахстану за пропозицію перенести майданчик до них. Також таку пропозицію висловив Азербайджан і країни Європи, але зараз питання не є приоритетним.

Нагадаємо, Президент назвав дату зустрічі радників у "нормандському форматі".