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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минреинтеграции о приостановлении выплат по программе "Приют": когда найдем средства, тогда будет возможно восстановление

Минреинтеграции о приостановлении выплат по программе "Приют": когда найдем средства, тогда будет возможно восстановление

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 11:23  •  1187 просмотра

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Минреинтеграции приостановит выплаты по программе "Приют" после августа 2024 года из-за нехватки средств. Программа не отменяется, выплаты возобновят, когда найдут финансирование.

Минреинтеграции не отказывается от программы "Приют", но предоставление выплат после августа будет заморожено до момента, когда будут найдены  средства. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Роман Усенко во время мероприятия "Анализ выполнения Стратегии государственной политики относительно внутреннего перемещения на период до 2025 года", передает УНН.

Детали

На вопрос, продолжат ли после августа 2024 года выплаты по программе "Приют", Усенко ответил: "Только  за август мы будем осуществлять выплаты - это связано с объективными проблемами. По программе "Приют" основной источник - это средства, которые мы получаем от международных партнеров. К сожалению на сегодня возможности поддерживать проект нет, поэтому мы предложили внести изменения в постановление, которое регулирует порядок выдачи этой компенсации, и предусмотрели механизм временного приостановления".

По его словам, от программы не отказываются, потому что она действительно показала свою эффективность.

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Она является адресной, которая действительно помогает непосредственно тем лицам, которые предоставили свое жилье для внутренне перемещенных лиц. Поэтому у нас будет предусмотрена опция временной заморозки выплат. Только мы найдем выплаты (средства - ред.), тогда будет возможно восстановление таких компенсаций. Пока август - это последний месяц на который мы имеем средства по компенсациям

- рассказал Усенко.

Добавим

Программа "Приют" - совместная инициатива Общества Красного Креста Украины и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, направленная на помощь лицам, которые приютили у себя внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Программа предусматривает компенсацию расходов частным домохозяйствам, которые приютили внутренне перемещенных лиц с территорий, где ведутся боевые действия или временно оккупированных населенных пунктов.

Финансирование проекта "Приют", которое обеспечивалось УВКБ ООН, заканчивается 31 августа 2024 года, то есть последним отчетным месяцем предоставления соответствующей компенсации является август 2024 года.

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