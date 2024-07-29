Более 70 миллионов гривен направлено на апрельские выплаты по программе "Приют". Как пишет УНН, об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Детали

Сообщается, что в рамках реализации проекта "Приют" профинансировано компенсации за апрель 2024 года на общую сумму 70,8 миллиона гривен. Эти средства были перечислены более чем 63 тысячам владельцев жилья, которые бесплатно разместили более 161 тысячи внутренне перемещенных лиц.

В министерстве добавили, что с начала текущего года компенсации финансируются Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) согласно подписанному с Минреинтеграции соглашению.

Представительством продолжается обработка данных за май 2024 года. Кроме того, Минреинтеграции уже передало УВКБ ООН данные для осуществления соответствующих выплат за июнь 2024 года.

Напомним

Верховная Рада планирует внести изменения в программу "Дом" для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): уменьшить возрастной ценз для получения жилья, снизить первый взнос с 20% до 15%, пересмотреть процентную ставку до 3% и ввести льготные условия кредитования для семей с детьми.

Мінреінтеграція виділила понад 47 млн грн на компенсації за розміщення переселенців у областях