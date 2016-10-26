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15 марта, 19:03 • 116219 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169789 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139913 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132215 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113857 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106064 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101877 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Минрегиона поручили координировать трансграничное сотрудничество

Минрегиона поручили координировать трансграничное сотрудничество

Киев • УНН

 • 6340 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Решением Правительства передано ряд полномочий от Минэкономразвития к Минрегиону по координации трансграничного сотрудничества. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По его словам, функцию координации подготовки и реализации программ и проектов трансграничного сотрудничества поручено Минрегиона.

В то же время вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ назначен председателем Координационного центра по осуществлению деятельности, связанной с участием Украины в реализации Стратегии ЕС для Дунайского региона.

"Таким образом, будут согласованы действия центральных и местных органов исполнительной власти относительно участия Украины в реализации Стратегии, распределены функции по трансграничному и приграничному сотрудничеству между Минэкономразвития и Минрегионом", - отметил Г.Зубко.

Справка: Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона утверждена Советом ЕС в 2011 году и направлена ​​на обеспечение инфраструктурного, экологического, социально-экономического и институционального развития региона (14 стран, из которых 9 - страны-члены ЕС и 5 - страны - не члены ЕС, включая Украину).

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