Минрегиона поручили координировать трансграничное сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Решением Правительства передано ряд полномочий от Минэкономразвития к Минрегиону по координации трансграничного сотрудничества. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
По его словам, функцию координации подготовки и реализации программ и проектов трансграничного сотрудничества поручено Минрегиона.
В то же время вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ назначен председателем Координационного центра по осуществлению деятельности, связанной с участием Украины в реализации Стратегии ЕС для Дунайского региона.
"Таким образом, будут согласованы действия центральных и местных органов исполнительной власти относительно участия Украины в реализации Стратегии, распределены функции по трансграничному и приграничному сотрудничеству между Минэкономразвития и Минрегионом", - отметил Г.Зубко.
Справка: Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона утверждена Советом ЕС в 2011 году и направлена на обеспечение инфраструктурного, экологического, социально-экономического и институционального развития региона (14 стран, из которых 9 - страны-члены ЕС и 5 - страны - не члены ЕС, включая Украину).