Мінрегіону доручили координувати транскордонне співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Рішенням Уряду передано низку повноважень від Мінекономрозвитку до Мінрегіону щодо координації транскордонного співробітництва. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
За його словами, функцію координації підготовки і реалізації програм та проектів транскордонного співробітництва доручено Мінрегіону.
Водночас віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ призначено головою Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.
“Таким чином, буде узгоджено дії центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо участі України в реалізації Стратегії, розподілено функції з транскордонного і прикордонного співробітництва між Мінекономрозвитку і Мінрегіоном”, — зазначив Г.Зубко.
Довідка: Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону затверджена Радою ЄС у 2011 році та спрямована на забезпечення інфраструктурного, екологічного, соціально-економічного та інституційного розвитку регіону (14 країн, з яких 9 — країни-члени ЄС та 5 — країни — не члени ЄС, включаючи Україну).