Минприроды провело почти 50% запланированных проверок спецпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. С начала текущего года Минприроды проверило 59 предприятий, имеющих лицензию в сфере обращения с опасными отходами, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ министерства.
В частности, за 16 дней июля министерство проверило 15 спецпредприятий.
При этом с начала года лицензий на обращение с опасными отходами были лишены 25 спецпредприятий.
Только в прошлом месяце Министерство лишило права собирать и хранить опасные отходы ООО “ЭКО ПАС”, ОАО “Укрнефть”, ООО “ЭКОСТАНДАРТ РЕЦИКЛИНГ” и ПК “ФИРМА АРКА”.
До конца года запланировано проверить еще 71 предприятие, имеющее лицензию в сфере обращения с опасными отходами.