Минприроды провело почти 50% запланированных проверок спецпредприятий

В частности, за 16 дней июля министерство проверило 15 спецпредприятий.

При этом с начала года лицензий на обращение с опасными отходами были лишены 25 спецпредприятий.

Только в прошлом месяце Министерство лишило права собирать и хранить опасные отходы ООО “ЭКО ПАС”, ОАО “Укрнефть”, ООО “ЭКОСТАНДАРТ РЕЦИКЛИНГ” и ПК “ФИРМА АРКА”.

До конца года запланировано проверить еще 71 предприятие, имеющее лицензию в сфере обращения с опасными отходами.