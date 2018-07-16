Мінприроди здійснило майже 50% запланованих перевірок спецпідприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. З початку поточного року Мінприроди перевірило 59 підприємств, що мають ліцензію у сфері поводження із небезпечними відходами, передає УНН з посиланням на відповідний документ міністерства.
Зокрема, за 16 днів липня міністерство перевірило 15 спецпідприємств.
При цьому, з початку року ліцензій на поводження з небезпечними відходами були позбавлені 25 спецпідприємств.
Лише минулого місяця Міністерство позбавило права збирати та зберігати небезпечні відходи ТОВ "ЕКО ПАС", ПАТ "Укрнафту", ТОВ "ЕКОСТАНДАРТ РЕЦИКЛІНГ" та ВК "ФІРМУ АРКУ".
До кінця року заплановано перевірити ще 71 підприємство, що має ліцензію у сфері поводження із небезпечними відходами.