Минприроды отобрало лицензии на обращение с опасными отходами у 26 спецпредприятий

Сообщается, что 13 июня Министерство лишило права хранить опасные отходы ГП "Новатор", собирать и хранить опасные отходы ООО НПП "Укрекопромпроект". Также, министерство лишило лицензии на сбор, перевозку и хранение опасных отходов ООО "Вторальянс".

Всего с начала года лицензий на обращение с опасными отходами лишены 26 спецпредприятий, что составляет около 10% от общего количества зарегистрированных в этой сфере.



До конца года Минприроды должно завершить проверку в общем 130 спецпредприятий, 50% - уже проверено.