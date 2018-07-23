Минприроды отобрало лицензии на обращение с опасными отходами у 26 спецпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. На прошлой неделе Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами очередным спецпредприятиям. Об этом говорится на сайте министерства, передает УНН.
Сообщается, что 13 июня Министерство лишило права хранить опасные отходы ГП "Новатор", собирать и хранить опасные отходы ООО НПП "Укрекопромпроект". Также, министерство лишило лицензии на сбор, перевозку и хранение опасных отходов ООО "Вторальянс".
Всего с начала года лицензий на обращение с опасными отходами лишены 26 спецпредприятий, что составляет около 10% от общего количества зарегистрированных в этой сфере.
До конца года Минприроды должно завершить проверку в общем 130 спецпредприятий, 50% - уже проверено.